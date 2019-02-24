Дортмундская "Боруссия" обыграла "Байер" и оторвалась от "Баварии" на три очка

Дортмундская "Боруссия" обыграла "Байер" в матче 23-го тура чемпионата Германии - 3:2.

В составе победителей отличились Дан-Аксель Загаду, Джейдон Санчо и Марио Гетце. За леверкузенский клуб голы забили Кевин Фолланд и Джонатан Та.

"Боруссия" набрала 54 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Германии. Дортмундский клуб оторвался от идущей на второй строчке "Баварии" на 3 очка. "Байер" упал на седьмую строчку, имея в своем активе 36 очков.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

23-й тур

"Боруссия Д" - "Байер" - 3:2 (2:1)

Голы: Загаду, 30 (1:0). Фолланд, 37 (1:1). Санчо, 38 (2:1). Гетце, 60 (3:1). Та, 75 (3:2).

"Боруссия Д": Бюрки, Рафаэл Геррейру (Брун Ларсен, 76), Диалло, Аканджи, Хакими, Загаду, Витсель, Гетце (Дахуд, 83), Вайгль, Санчо, Пако Алькасер (Вольф, 90).

"Байер": Храдецки, Бендер, Вайзер, Та, Едвай, Баумгартлингер, Арангис, Брандт, Хаверц, Фолланд, Бэйли (Аларио, 70).

Предупреждения: Едвай, 59. Рафаэл Геррейру, 74. Та, 90+5.

Судья: Дингерт (Германия).

24 февраля. Дортмунд. Стадион "Сигнал Идуна Парк".

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