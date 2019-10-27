Дортмундская «Боруссия» не планирует увольнять Фавра

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк поддержал главного тренера команды Люсьена Фавра после ничьей с «Шальке» (0:0) в матче чемпионата Германии. Дортмундцы одержали одну победу в пяти последних турах, поэтому появились слухи о возможной отставке Фавра.

— Я не буду обсуждать тренеров, потому что мы не думаем об этом, — цитирует Sky Sports Цорка. — Да, у Фавра не лучший сезон. Но нам нужно смотреть в будущее. Мы не падаем вниз. Мы еще можем достичь поставленных целей.