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Дортмундская «Боруссия» не планирует увольнять Фавра

13:10
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Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк поддержал главного тренера команды Люсьена Фавра после ничьей с «Шальке» (0:0) в матче чемпионата Германии. Дортмундцы одержали одну победу в пяти последних турах, поэтому появились слухи о возможной отставке Фавра.

— Я не буду обсуждать тренеров, потому что мы не думаем об этом, — цитирует Sky Sports Цорка. — Да, у Фавра не лучший сезон. Но нам нужно смотреть в будущее. Мы не падаем вниз. Мы еще можем достичь поставленных целей.

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