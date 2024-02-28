Дортмундская «Боруссия» хочет сменить тренера летом и интересуется Нагельсманном

Дортмундская «Боруссия» хочет сменить главного тренера после окончания сезона-2023/24, сообщает издание Footmercato.

По информации источника, руководство «шмелей» недовольно результатами команды в текущем сезоне и намерено уволить Эдина Терзича, который пришел в клуб летом 2022 года. Главным кандидатом на замену 41-летнего специалиста является главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн.

После 23 туров чемпионата Германии черно-желтые находятся на 4-м месте, набрав 41 очко. 2 марта «Боруссия» сыграет с «Унионом» в Берлине. Начало — в 17.30 мск.