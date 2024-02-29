«Байер» потребует у «Баварии» 15-25 миллионов евро за выкуп контракта Алонсо

Руководство «Баварии» готовится начать переговоры с «Байером» по подписанию контракта с главным тренером клуба Хаби Алонсо. Об этом информирует журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

Согласно данным инсайдера, 42-летний испанец проявил заинтересованность в продолжении своей карьеры в Мюнхене. При этом леверкузенцы потребуют 15-25 миллионов евро в качестве неустойки за досрочное расторжение трудового договора, рассчитанного до конца сезона-2025/26.

Алонсо возглавил «Байер» в октябре 2022 года. Под его руководством команда занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии нынешнего сезона, набрав 61 очко в 23 турах.