Дэйвис вернулся к индивидуальным тренировкам после травмы лодыжки

Полузащитник «Баварии» Альфонсо Дэйвис вернулся к тренировкам через месяц после травмы лодыжки, сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

20-летний канадец, заработавший разрыв одной из связок лодыжки в матче с «Айнтрахтом» (5:0), который состоялся 24 октября, завершил первую стадию восстановления. Точные сроки возвращения игрока в общую группу не сообщаются.

В сезоне-2020/21 Дэйвис провел за «Баварию» 8 матчей и отдал 1 результативную передачу.