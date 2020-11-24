Дэйвис вернулся к индивидуальным тренировкам после травмы лодыжки
14:58
Полузащитник «Баварии» Альфонсо Дэйвис вернулся к тренировкам через месяц после травмы лодыжки, сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.
20-летний канадец, заработавший разрыв одной из связок лодыжки в матче с «Айнтрахтом» (5:0), который состоялся 24 октября, завершил первую стадию восстановления. Точные сроки возвращения игрока в общую группу не сообщаются.
В сезоне-2020/21 Дэйвис провел за «Баварию» 8 матчей и отдал 1 результативную передачу.
? @AlphonsoDavies will train individually for the coming days.— FC Bayern English (@FCBayernEN) November 24, 2020
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