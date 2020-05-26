«Боруссию» лишили пенальти. Почему судья не определил игру рукой?

На 58-й минуте матча 28-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд — «Бавария» арбитр Тобиас Штилер ошибочно не наказал гостей 11-метровым ударом, когда в штрафной площади мюнхенцев после удара Эрлина Холанна случился контакт мяча с правой рукой Джерома Боатенга.

Рука была отставлена в сторону, она увеличила площадь тела защитника — игрок «Баварии» фактически отбил ей удар. У дортмундцев есть основания быть недовольными решением рефери, не назначившего пенальти. Видеоарбитр Саша Штегеманн не стал вмешиваться в действия Штилера.

На 74-й минуте рефери снова ошибся, определив фол в действиях Алфонсо Дэйвиса, назначив штрафной удар в опасной близости от ворот и наказав защитника «Баварии» желтой карточкой. (Александр Бобров)