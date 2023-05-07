Дубли Беллингема и Адейеми принесли «Боруссии» разгромную победу над «Вольфсбургом»

«Боруссия» на своем поле разгромила «Вольфсбург» в 31-м туре бундеслиги — 6:0.

По дублю за дортмундцев оформили Карим Адейеми и Джуд Беллингем. Еще по голу на свой счет записали Себастьян Аллер и Доньелл Мален.

После этой победы дортмундцы с 64 очками остаются на втором месте в бундеслиге. «Вольфсбург» с 46 баллами занимает седьмую строчку в турнирной таблице.