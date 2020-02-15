«Боруссия» разгромила «Айнтрахт», Холанн снова забил

Дортмундская «Боруссия» в матче 22-го тура чемпионата Германии разгромила «Айнтрахт» из Фрайбурга со счетом 4:0.

Голы забили Лукаш Пищек, Джейдон Санчо, Эрлин Холанн и Рафаэл Геррейро.

Для 19-летнего Холанна это восьмой гол в пяти играх бундеслиги после дебюта.

«Боруссия» занимает второе место в таблице. «Фрайбург» — девятый.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

22-й тур

«Боруссия Д» — «Айнтрахт Ф» — 4:0 (1:0)

Голы: Пищек, 33 (1:0). Санчо, 49 (2:0). Холанн, 54 (3:0). Рафаэл Геррейру, 74 (4:0).

«Боруссия»: Бюрки, Хуммельс, Пищек, Хакими, Загаду, Витсель, Эмре Джан (Дахуд, 64), Азар, Рафаэл Геррейру, Санчо (Рейна, 75), Холанн (Гетце, 79).

«Айнтрахт»: Трапп, Абраам, Хинтереггер, Чэндлер, Туре, Н`Дика, Ильзанкер, Роде (Соу, 78), Костич, Гачинович (Дост, 46), Андре Силва (Гонсалу Пасьенсия, 82).

Предупреждение: Чэндлер, 22.

Судья: Данкерт (Германия).

14 февраля. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».