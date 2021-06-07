Горецка договорился о новом контракте с «Баварией»

Полузащитник Леон Горецка в ближайшем будущем может подписать с «Баварией» новое соглашение. Стороны достигли принципиальной договоренности о новой сделке, сообщает Sport1.

Новый контракт будет рассчитан до 2025 или 2026 года.

В прошедшем сезоне Леон Горецка провел в футболке «красных» 32 матча во всех турнирах, в которых он забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.

Его нынешний контракт с «Баварией» истекает в июне 2022 года.