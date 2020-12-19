«Боруссия» из Менхенгладбаха в меньшинстве уступила «Хоффенхайму»

«Боруссия» из Менхенгладбаха на своем поле уступила «Хоффенхайму» в матче 13-го тура чемпионата Германии. Гости взяли верх со счетом 2:1.

Отметим, что «Боруссия» заканчивала матч в меньшинстве после удаления Маркуса Тюрама.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

13-й тур

«Боруссия М» — «Хоффенхайм» — 1:2 (1:0)

Голы: Штиндль, 34 — с пенальти (1:0). Крамарич, 75 (1:1). Сессеньон, 86 (1:2).

«Боруссия М»: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Лайнер, Штиндль (Траоре, 88), Крамер, Лазаро, Нойхаус (Закария, 83), Херрманн (Вольф, 74), Эмболо, Тюрам.

«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт, Нордтвейт, Пош (Акпогума, 79), Гайгер (Руди, 46), Гриллич (Адамян, 85), Сессеньон, Баумгартнер, Крамарич, Бельфодиль (Даббур, 71), Сков (Бебу, 71).

Предупреждения: Гайгер, 38. Пош, 79. Руди, 87. Гинтер, 90+3.

Удаление: Тюрам, 78.

Судья: Вилленборг (Германия).

19 декабря. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк».

«РБ Лейпциг» — «Кельн» — 0:0

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Упамекано, Мукьеле, Анхелиньо, Кампль (Борковски, 82), Забитцер (Форсберг, 46), Айдара (Серлот, 62), Адамс, Поульсен (Ольмо, 46).

«Кельн»: Т.Хорн, Мере, Борнау, Каттербах (Я.Хорн, 90), Дрекслер (Хектор, 72), Дуда, Скири, Озджан, Вольф (Шмиц, 85), Реджбецай, Тильманн.

Предупреждение: Хальстенберг, 84.

Судья: Брих (Германия).

19 декабря. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена».

«Майнц» — «Вердер» — 0:1 (0:0)

Гол: Динкчи, 90.

«Майнц»: Центнер, Кариколь, Хак, Ниакате, Сен Жюст, Штегер (Латца, 79), Куэйсон, Фернандес (Чи Дон Вон, 85), Кунде (Баррейро, 69), Боэтиус, Матета (Онисиво, 79).

«Вердер»: Павленка, Емер Топрак (Велькович, 54), Гросс, Гебре Селассие, Аугустинссон, Фридль, Эггештайн, Мевальд, Шмид (Динкчи, 86), Осако (Чонг, 72), Саджент.

Предупреждения: Эггештайн, 50. Баррейро, 73. Ниакате, 82. Гросс, 90+5.

Судья: Винкманн (Германия).

19 декабря. Майнц. Стадион «Опель Арена».

«Аугсбург» — «Айнтрахт Ф» — 0:2 (0:0)

Голы: Фрамбергер, 53 — в свои ворота (0:1). Ильзанкер, 87 (0:2).

«Аугсбург»: Гикевич, Гауэлеув, Фрамбергер, Удуокхай, Йагу Амарал (Штробль, 78), Калиджури, Хедира, Груэсо (Грегорич, 78), Рихтер, Финнбогасон, Нидерлехнер (Варгас, 66).

«Айнтрахт Ф»: Трапп, Хасебе, Хинтереггер, Дурм, Тута, Роде (Ильзанкер, 70), Костич (Чэндлер, 88), Соу, Баркок (Хрустич, 77), Юнес (Цубер, 76), Андре Силва (Дост, 76).

Предупреждения: Соу, 30. Баркок, 56. Роде, 67. Хинтереггер, 72. Калиджури, 89.

Судья: Зиберт (Германия).

19 декабря. Аугсбург. Стадион «ВВК Арена».

«Шальке-04» — «Арминия» — 0:1 (0:0)

Гол: Клос, 53.

«Шальке-04»: Ферманн, Очипка, Сане, Мендиль (Скрцибски, 70), Озан Кабак, Стамбули, Маскарель (Тиав, 15), Шепф (Кутуджу, 70), Раман, Сердар, Бужеллаб (Харит, 55).

«Арминия»: Ортега, ван дер Хорн, Бруннер (Суку, 81), Де Медина, Пипер, Хартель (Кунце, 81), Притль, Клос (Шипплок, 71), Кордова (Зойферт, 88), Доан, Гебауэр.

Предупреждения: Очипка, 26. Притль, 31. Пипер, 55. Сердар, 57. Мендиль, 60. Бруннер, 66. Шипплок, 74. Харит, 84. Доан, 86. Сане, 90. Раман, 90.

Судья: Данкерт (Германия).

19 декабря. Гельзенкирхен. Стадион «Фельтинс-Арена».