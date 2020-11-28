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«Боруссия» из Менхенгладбаха разгромила «Шальке»

22:22
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«Боруссия» из Менхенгладбаха в матче 9-го тура чемпионата Германии разгромила «Шальке» со счетом 4:1.

Команды занимают 7-е и 18-е места соответственно.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

9-й тур

«Боруссия М» — «Шальке» — 4:1 (2:1)

Голы: Нойхаус, 15 (1:0). Раман, 20 (1:1). Вендт, 36 (2:1). Тюрам, 52 (3:1). Вольф, 80 (4:1).

«Боруссия М»: Зоммер, Вендт, Янчке, Гинтер, Лазаро (Лайнер, 65), Закария (Крамер, 65), Нойхаус (Бенеш, 81), Херрманн, Плеа, Эмболо (Штиндль, 71), Тюрам (Вольф, 71).

«Шальке»: Реннов, Настасич, Людевиг, Озан Кабак, Тиав, Маскарель, Раман (Шепф, 63), Сердар, Ут, Скрцибски (Бужеллаб, 81), Хоппе (Шулер, 81).

Предупреждения: Лазаро, 26. Людевиг, 34. Тюрам, 46. Тиав, 50. Ут, 84.

Судья: Грефе (Германия).

28 ноября. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк».

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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