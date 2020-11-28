«Боруссия» из Менхенгладбаха разгромила «Шальке»
«Боруссия» из Менхенгладбаха в матче 9-го тура чемпионата Германии разгромила «Шальке» со счетом 4:1.
Команды занимают 7-е и 18-е места соответственно.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
9-й тур
«Боруссия М» — «Шальке» — 4:1 (2:1)
Голы: Нойхаус, 15 (1:0). Раман, 20 (1:1). Вендт, 36 (2:1). Тюрам, 52 (3:1). Вольф, 80 (4:1).
«Боруссия М»: Зоммер, Вендт, Янчке, Гинтер, Лазаро (Лайнер, 65), Закария (Крамер, 65), Нойхаус (Бенеш, 81), Херрманн, Плеа, Эмболо (Штиндль, 71), Тюрам (Вольф, 71).
«Шальке»: Реннов, Настасич, Людевиг, Озан Кабак, Тиав, Маскарель, Раман (Шепф, 63), Сердар, Ут, Скрцибски (Бужеллаб, 81), Хоппе (Шулер, 81).
Предупреждения: Лазаро, 26. Людевиг, 34. Тюрам, 46. Тиав, 50. Ут, 84.
Судья: Грефе (Германия).
28 ноября. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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