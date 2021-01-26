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«Боруссия» хочет приобрести польского защитника

18:51
Камил Пионтковски. Фото meczyki.pl.
Камил Пионтковски. Фото meczyki.pl.
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Защитник польского «Ракова» Камил Пионтковски входит в сферу интересов дортмундской «Боруссии», сообщает Meczyki.pl.

По данным источника, немецкий клуб готов предложить за игрока 5,5 миллиона евро. Футболист выступает на позиции центрального защитника. Польские СМИ также сообщали об интересе к игроку со стороны «Милана».

20-летний поляк в текущем сезоне провел 16 матчей за «Раков» и забил один мяч.

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