«Боруссия» хочет приобрести польского защитника

Защитник польского «Ракова» Камил Пионтковски входит в сферу интересов дортмундской «Боруссии», сообщает Meczyki.pl.

По данным источника, немецкий клуб готов предложить за игрока 5,5 миллиона евро. Футболист выступает на позиции центрального защитника. Польские СМИ также сообщали об интересе к игроку со стороны «Милана».

20-летний поляк в текущем сезоне провел 16 матчей за «Раков» и забил один мяч.