Болельщики «Герты» вступили в конфликт с футболистами команды

«Унион» в гостевом матче 29-го тура чемпионата Германии разгромил «Герту» со счетом 4:1.

После завершения матча футболисты «Герты» подошли к трибуне с активными фанатами. Болельщики были в ярости от того, что они увидели на поле, и сняли с нескольких игроков футболки.

«Герта» сейчас идет на предпоследнем месте в бундеслиге, но ведет борьбу за право сохранить прописку в высшем дивизионе.