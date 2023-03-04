«Шальке» обыграл «Бохум» в матче бундеслиги

«Шальке» в гостях одержал победу над «Бохумом» в матче 23-го тура чемпионата Германии — 2:0.

В составе победителей отличились Мариус Бюльтер и голкипер «Бохума» Мануэль Риманн, который забил автогол.

«Шальке» располагается 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 19 очков за 17 матчей. «Бохум» — на 18-м с 19 очками за 23 игры.

«Аугсбург» обыграл «Вердер» — 2:1. В составе победителей отметились Дион Бельо и Арне Майер. За «Вердер» забил Йенс Стаге.

Менхенгладбахская «Боруссия» сыграла в нулевую ничью с «Фрайбургом».

«Майнц» с минимальным счетом обыграл «Хоффенхайм». В составе победителей отметился Леонардо Баррейро Мартинс.

«Унион» потерял очки в матче с «Кельном» — 0:0.