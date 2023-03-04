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Сегодня, 19:27

«Шальке» обыграл «Бохум» в матче бундеслиги

Виталий Косик
Корреспондент
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«Шальке» в гостях одержал победу над «Бохумом» в матче 23-го тура чемпионата Германии — 2:0.

В составе победителей отличились Мариус Бюльтер и голкипер «Бохума» Мануэль Риманн, который забил автогол.

«Шальке» располагается 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 19 очков за 17 матчей. «Бохум» — на 18-м с 19 очками за 23 игры.

Германия. Бундеслига 1. 23-й тур
04 мар, 17:30. Vonovia Ruhrstadion (Бохум)
Бохум
0:2
Шальке-04

«Аугсбург» обыграл «Вердер» — 2:1. В составе победителей отметились Дион Бельо и Арне Майер. За «Вердер» забил Йенс Стаге.

Германия. Бундеслига 1. 23-й тур
04 мар, 17:30. WWK Arena (Аугсбург)
Аугсбург
2:1
Вердер

Менхенгладбахская «Боруссия» сыграла в нулевую ничью с «Фрайбургом».

Германия. Бундеслига 1. 23-й тур
04 мар, 17:30. Borussia-Park (Менхенгладбах)
Боруссия М
0:0
Фрайбург

«Майнц» с минимальным счетом обыграл «Хоффенхайм». В составе победителей отметился Леонардо Баррейро Мартинс.

Германия. Бундеслига 1. 23-й тур
04 мар, 17:30. Mewa Arena (Майнц)
Майнц
1:0
Хоффенхайм

«Унион» потерял очки в матче с «Кельном» — 0:0.

Германия. Бундеслига 1. 23-й тур
04 мар, 17:30. Stadion An der Alten Forsterei (Берлин)
Унион Б
0:0
Кельн

ФК Аугсбург
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Бохум
ФК Вердер
ФК Кельн
ФК Майнц
ФК Унион Берлин
ФК Фрайбург
ФК Хоффенхайм
ФК Шальке
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 22 13 7 2 64-21 46
2
 Боруссия Д 23 16 1 6 47-28 49
3
 Унион Б 23 13 5 5 35-27 44
4
 РБ Лейпциг 23 12 6 5 46-29 42
5
 Фрайбург 23 12 6 5 35-32 42
6
 Айнтрахт Ф 22 11 5 6 43-31 38
7
 Вольфсбург 22 9 6 7 40-29 33
8
 Майнц 23 10 5 8 38-34 35
9
 Вердер 23 9 3 11 35-43 30
10
 Боруссия М 23 8 6 9 38-39 30
11
 Байер 22 8 4 10 36-36 28
12
 Кельн 23 6 9 8 32-36 27
13
 Аугсбург 23 8 3 12 28-39 27
14
 Герта 22 5 5 12 27-40 20
15
 Штутгарт 22 4 7 11 27-38 19
16
 Хоффенхайм 23 5 4 14 29-42 19
17
 Бохум 23 6 1 16 24-56 19
18
 Шальке 23 4 7 12 18-42 19
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34 тур
3.03 22:30
Боруссия Д – РБ Лейпциг
 2 : 1
4.03 17:30
Аугсбург – Вердер
 2 : 1
4.03 17:30
Боруссия М – Фрайбург
 0 : 0
4.03 17:30
Бохум – Шальке
 0 : 2
4.03 17:30
Майнц – Хоффенхайм
 1 : 0
4.03 17:30
Унион Б – Кельн
 0 : 0
4.03 20:30
Штутгарт – Бавария
 - : -
5.03 17:30
Байер – Герта
 - : -
5.03 19:30
Вольфсбург – Айнтрахт Ф
 - : -
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Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 14
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 12
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 8
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 21 1 6
Дайот Упамекано

Дайот Упамекано

Бавария

 20 1 3
Антони Лозийя

Антони Лозийя

Бохум

 21 1 3
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