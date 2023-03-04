«Шальке» обыграл «Бохум» в матче бундеслиги
«Шальке» в гостях одержал победу над «Бохумом» в матче 23-го тура чемпионата Германии — 2:0.
В составе победителей отличились Мариус Бюльтер и голкипер «Бохума» Мануэль Риманн, который забил автогол.
«Шальке» располагается 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 19 очков за 17 матчей. «Бохум» — на 18-м с 19 очками за 23 игры.
«Аугсбург» обыграл «Вердер» — 2:1. В составе победителей отметились Дион Бельо и Арне Майер. За «Вердер» забил Йенс Стаге.
Менхенгладбахская «Боруссия» сыграла в нулевую ничью с «Фрайбургом».
«Майнц» с минимальным счетом обыграл «Хоффенхайм». В составе победителей отметился Леонардо Баррейро Мартинс.
«Унион» потерял очки в матче с «Кельном» — 0:0.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|22
|13
|7
|2
|64-21
|46
|
2
|Боруссия Д
|23
|16
|1
|6
|47-28
|49
|
3
|Унион Б
|23
|13
|5
|5
|35-27
|44
|
4
|РБ Лейпциг
|23
|12
|6
|5
|46-29
|42
|
5
|Фрайбург
|23
|12
|6
|5
|35-32
|42
|
6
|Айнтрахт Ф
|22
|11
|5
|6
|43-31
|38
|
7
|Вольфсбург
|22
|9
|6
|7
|40-29
|33
|
8
|Майнц
|23
|10
|5
|8
|38-34
|35
|
9
|Вердер
|23
|9
|3
|11
|35-43
|30
|
10
|Боруссия М
|23
|8
|6
|9
|38-39
|30
|
11
|Байер
|22
|8
|4
|10
|36-36
|28
|
12
|Кельн
|23
|6
|9
|8
|32-36
|27
|
13
|Аугсбург
|23
|8
|3
|12
|28-39
|27
|
14
|Герта
|22
|5
|5
|12
|27-40
|20
|
15
|Штутгарт
|22
|4
|7
|11
|27-38
|19
|
16
|Хоффенхайм
|23
|5
|4
|14
|29-42
|19
|
17
|Бохум
|23
|6
|1
|16
|24-56
|19
|
18
|Шальке
|23
|4
|7
|12
|18-42
|19
|3.03
|22:30
|
Боруссия Д – РБ Лейпциг
|2 : 1
|4.03
|17:30
|
Аугсбург – Вердер
|2 : 1
|4.03
|17:30
|
Боруссия М – Фрайбург
|0 : 0
|4.03
|17:30
|
Бохум – Шальке
|0 : 2
|4.03
|17:30
|
Майнц – Хоффенхайм
|1 : 0
|4.03
|17:30
|
Унион Б – Кельн
|0 : 0
|4.03
|20:30
|
Штутгарт – Бавария
|- : -
|5.03
|17:30
|
Байер – Герта
|- : -
|5.03
|19:30
|
Вольфсбург – Айнтрахт Ф
|- : -
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|14
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|12
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|8
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|21
|1
|6
|
|
Дайот Упамекано
Бавария
|20
|1
|3
|
|
Антони Лозийя
Бохум
|21
|1
|3