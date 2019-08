Берегите уши! Форвард "Баварии" Дэйвис исполнил знаменитую песню Уитни Хьюстон

Нападающий "Баварии" Альфонсо Дэйвис исполнил знаменитую песню Уитни Хьюстон "I will always love you". Мюнхенцы проводят тренировочный сбор в Тегернзе (Германия).

Новички основной команды проходят посвящение песней. Ранее появилось видео с выступлением защитника Лукаса Эрнандеса.

В прошлом сезоне "Бавария" в седьмой раз подряд стала чемпионом Германии.