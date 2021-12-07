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19-летний Адейеми близок к переходу в дортмундскую «Боруссию»

15:33
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Нападающий «Зальцбурга» Карим Адейеми намерен продолжить карьеру в чемпионате Германии. Он станет игроком «Боруссии» из Дортмунда, сообщает Sky in Germany.

Вероятность трансфера 19-летнего форварда составляет 90-95 процентов. Сторонам осталось согласовать последние детали сделки.

Контракт Адейеми с «Зальцбургом» рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 20 миллионов евро.

Адейеми в текущем сезоне забил 15 голов и сделал 2 ассиста в 26 матчах.

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Иван Шитик все материалы автора

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