19-летний Адейеми близок к переходу в дортмундскую «Боруссию»
15:33
Нападающий «Зальцбурга» Карим Адейеми намерен продолжить карьеру в чемпионате Германии. Он станет игроком «Боруссии» из Дортмунда, сообщает Sky in Germany.
Вероятность трансфера 19-летнего форварда составляет 90-95 процентов. Сторонам осталось согласовать последние детали сделки.
Контракт Адейеми с «Зальцбургом» рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 20 миллионов евро.
Адейеми в текущем сезоне забил 15 голов и сделал 2 ассиста в 26 матчах.
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