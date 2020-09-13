«Байер» вышел в 1/16 финала Кубка Германии, забив семь голов

«Байер» в матче 1/32 финала Кубка Германии обыграл «Айнтрахт» из Нордерштедта со счетом 7:0.

Один из голов забил форвард Патрик Шик, который летом перешел из «Ромы».

Кубок Германии

1/32 финала

«Айнтрахт Нор» — «Байер» — 0:7 (0:6)

Голы: Л.Бендер, 4 (0:1). Амири, 10 (0:2). Аларио, 12 (0:3). Вирц, 21 (0:4). Арангис, 30 (0:5). Амири, 31 (0:6). Шик, 77 (0:7).

«Байер»: Храдецки, С.Бендер, Синкгравен, Тапсоба, Л.Бендер (Драгович, 73), Арангис (Баумгартлингер, 73), Беллараби (Паласиос, 73), Демирбай, Амири (Шик, 46), Вирц, Аларио (Диаби, 46).

Судья: Шторкс (Германия).

13 сентября. Леверкузен. Стадион «БайАрена».

«Эльферсберг» — «Санкт-Паули» — 4:2 (0:0)

13 сентября. Шпизен-Эльферсберг. Стадион «Урсафарм-Арена».

«Ганза» — «Штутгарт» — 0:1 (0:1)

Гол: Вамангитука, 42.

«Штутгарт»: Кобель, Каминьски, Кемпф, Антон, Кастро (Кулибали, 83), Дидави (Клемент, 74), Эндо, Мангаля, Массимо (Чурлинов, 64), Калайджич (Эль-Гаддиуи, 74), Вамангитука.

Предупреждения: Кемпф, 33. Антон, 90+1.

Судья: Цвайер (Германия).

13 сентября. Росток. Стадион «Остзештадион».

«Рилазинген-Арлен» — «Хольштайн» — 1:7 (0:0)

13 сентября. Киль. Стадион «Хольштайн».

«Штайнбах» — «Зандхаузен» — 1:2 (0:0)

13 сентября. Штайнбах (Таунус). Стадион «СИБРЕ-Шпортпарк».

«Виденбрюк 2000» — «Падерборн» — 0:5 (0:0)

13 сентября. Гютерсло. Стадион «Heidewald Stadion».