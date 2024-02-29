Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Германия

29 февраля, 16:01

Терзич прокомментировал слухи о своем уходе из дортмундской «Боруссии»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался по поводу появившихся слухов о том, что он покинет клуб ближайшим летом.

Ранее сообщалось, что руководство «шмелей» недовольно результатами команды и готово рассмотреть вариант с увольнением 41-летнего специалиста по окончании сезона-2023/24. Основным претендентом на место Терзича считается Юлиан Нагельсманн, ныне возглавляющий сборную Германии.

«Я не удивлен, узнав, что моя работа в опасности, это нормально, когда ты в топ-клубе. Честно говоря, так было всегда, с самого начала сезона. Сейчас я хочу сосредоточиться на наших играх, не отвлекаясь на слухи», — приводит слова Терзича журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Терзич возглавил «Боруссию» в июле 2022 года. В нынешнем сезоне клуб занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 41 очко в 23 турах.

2 марта дортмундцы проведут выездной матч против «Униона». Игра пройдет в Берлине. Начало — в 17.30 мск.

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
Бундеслига
0
Читайте также
Минспорт исключил дисквалифицированную Валиеву из сборной России
Легкоатлетка Эллисон Стокке прославилась благодаря внешности, а не результатам в спорте
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
Полянский заявил об отсутствии у России намерений устранять Зеленского
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Путину представят предложения по денонсации невыгодных международных соглашений
Популярное видео
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Аугсбург»: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Боруссия» М: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Герта»: чемпионат Германии, 21-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Унион»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бохум»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Бавария»: чемпионат Германии, видеообзор
«Боруссия» Д — «Фрайбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Бавария»: чемпионат Германии, 16-й тур, видеообзор матча
«Шальке» — «Бавария»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Штутгарт»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 14-й тур, видеообзоры матчей
«Кельн» — «Байер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Байер» потребует у «Баварии» 15-25 миллионов евро за выкуп контракта Алонсо

«Бавария» летом подпишет полноценный контракт с Дайером
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 24 20 4 0 61-16 64
2
 Бавария 24 17 3 4 65-28 54
3
 Штутгарт 25 17 2 6 57-31 53
4
 Боруссия Д 24 12 8 4 48-30 44
5
 РБ Лейпциг 24 13 4 7 53-31 43
6
 Айнтрахт Ф 24 9 10 5 38-31 37
7
 Хоффенхайм 24 9 6 9 43-44 33
8
 Вердер 24 8 6 10 33-37 30
9
 Фрайбург 24 8 6 10 32-44 30
10
 Аугсбург 24 7 8 9 39-41 29
11
 Хайденхайм 24 7 7 10 34-42 28
12
 Боруссия М 24 6 8 10 42-46 26
13
 Вольфсбург 24 6 7 11 30-39 25
14
 Унион Б 25 7 4 14 23-41 25
15
 Бохум 24 5 10 9 29-50 25
16
 Кельн 24 3 8 13 16-39 17
17
 Майнц 24 2 10 12 19-38 16
18
 Дармштадт 24 2 7 15 24-58 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
8.03 22:30
Штутгарт – Унион Б
 2 : 0
9.03 17:30
Аугсбург – Хайденхайм
 - : -
9.03 17:30
Боруссия М – Кельн
 - : -
9.03 17:30
Бавария – Майнц
 - : -
9.03 17:30
РБ Лейпциг – Дармштадт
 - : -
9.03 20:30
Вердер – Боруссия Д
 - : -
10.03 17:30
Бохум – Фрайбург
 - : -
10.03 19:30
Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
 - : -
10.03 21:30
Байер – Вольфсбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 27
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 21
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 17
П
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 9
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 9
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 20 2 6
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 20 1 2
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 18 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости