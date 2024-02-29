Терзич прокомментировал слухи о своем уходе из дортмундской «Боруссии»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался по поводу появившихся слухов о том, что он покинет клуб ближайшим летом.

Ранее сообщалось, что руководство «шмелей» недовольно результатами команды и готово рассмотреть вариант с увольнением 41-летнего специалиста по окончании сезона-2023/24. Основным претендентом на место Терзича считается Юлиан Нагельсманн, ныне возглавляющий сборную Германии.

«Я не удивлен, узнав, что моя работа в опасности, это нормально, когда ты в топ-клубе. Честно говоря, так было всегда, с самого начала сезона. Сейчас я хочу сосредоточиться на наших играх, не отвлекаясь на слухи», — приводит слова Терзича журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Терзич возглавил «Боруссию» в июле 2022 года. В нынешнем сезоне клуб занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 41 очко в 23 турах.

2 марта дортмундцы проведут выездной матч против «Униона». Игра пройдет в Берлине. Начало — в 17.30 мск.