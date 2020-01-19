«Байер» победил «Падерборн», Хаверц забил

«Падерборн» дома проиграл «Байеру» (1:4) в матче 18-го тура чемпионата Германии. В составе гостей дважды отличился форвард Кевин Фолланд, по разу — хавбеки Юлиан Баумгартлингер и Кай Хаверц.

Единственный гол у «Падерборна» забил нападающий Деннис Србени.

«Байер» с 31 баллом располагается на 6-м месте в турнирной таблице бундеслиги. «Падерборн» — 12 баллов и 18-я строчка.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

18-й тур

«Падерборн» — «Байер» — 1:4 (0:3)

Голы: Фолланд, 11 (0:1). Фолланд, 14 (0:2). Баумгартлингер, 36 (0:3). Србени, 51 (1:3). Хаверц, 75 (1:4).

«Падерборн»: Цингерле, Янс (Хольтманн, 46), Дрэгер, Шонлау, Килиан, Гьясула (Сабири, 60), Антви-Аджей, Прегер, Василиадис, Михель, Србени (Мамба, 66).

«Байер»: Храдецки, С.Бендер, Та, Синкгравен (Вайзер, 78), Л.Бендер, Баумгартлингер, Беллараби (Аларио, 71), Демирбай, Хаверц, Фолланд, Диаби.

Предупреждения: Василиадис, 22. Гьясула, 35. Сабири, 73. Хаверц, 90.

Судья: Зиберт (Германия).

19 января. Падерборн. Стадион «Бентелер-Арена».