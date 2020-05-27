«Байер» готов отпустить Бэйли за 50 миллионов евро. Игроком интересуется «Ман Сити»

«Байер» согласен отпустить нападающего Леона Бэйли за 50 миллионов евро, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

По информации источника, 22-летним ямайцем интересуется «Манчестер Сити». Сообщается, что английский клуб видит в форварде замену Лерою Сане, который может в ближайшее время перейти в «Баварию».

На счету Бэйли 7 голов и 1 результативная передача в 25 матчах за «Байер» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость ямайца в 29,5 миллиона евро.

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В 29-м туре бундеслиги «Байер» сыграет на выезде против «Фрайбурга». Матч состоится в пятницу, 29 мая, начало — в 21.30 по московскому времени. Коэффициенты БК «Лига Ставок»: победа «Фрайбурга» — 4,50, ничья — 3,95, победа «Байера» — 1,75.