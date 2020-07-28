«Бавария» заинтересована в защитнике «Норвича» Ааронсе

«Бавария» планирует приобрести защитника «Норвича» Макса Ааронса, сообщает Sky Sports.

По информации источника, мюнхенский клуб рассчитывает на 20-летнего англичанина как на сменщика Бенжамена Павара. Сообщается, что игроком также интересуется «Байер».

В сезоне-2019/20 Ааронс провел за «Норвич» 40 матчей и отдал 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.