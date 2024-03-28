«Бавария» выплатит Тухелю 12 миллионов евро компенсации

«Бавария» летом выплатит главному тренеру Томасу Тухелю компенсацию за расторжение контракта, сообщает Bild.

По данным источника, клуб заплатит Тухелю зарплату, которая полагается ему за календарный год. Специалист покинет свой пост этим летом. Ранее стороны сообщили, что решение расстаться было обоюдным.

После 26 туров бундеслиги «Бавария» занимает второе место, отставая от лидирующего «Байера» на 10 очков.