Нагельсманн хочет тренировать сборную Германии на чемпионате мира-2026

Немецкий футбольный союз в ближайшее время проведет переговоры с главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманном о новом контракте, сообщает Bild.

По информации источника, 36-летний специалист еще не принял окончательного решения, но он заинтересован в перспективе возглавлять национальную команду до чемпионата мира 2026 года.

Нагельсманн руководит сборной Германии с сентября 2023 года. Его текущее соглашение рассчитано до конца июля 2024 года. До национальной команды он тренировал «Баварию», «Лейпциг» и «Хоффенхайм».

В групповом этапе чемпионата Европы-2024 с Германией сыграют Шотландия, Венгрия и Швейцария.