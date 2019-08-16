«Бавария» согласна заплатить за Вернера только 25 миллионов евро

«Бавария» готова приобрести нападающего «Лейпцига» Тимо Вернера. Как сообщает Bild, мюнхенский клуб готов заплатить за 23-летнего немца только 25 миллионов евро, несмотря на запрашиваемую цену в 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне Вернер провел 37 матчей за «РБ Лейпциг», забил 19 мячей и отдал 10 голевых передач. Отметим, что его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года. Ранее игрок отказался от продления соглашения.

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