«Бавария» продлила контракт с 20-летним полузащитником

«Бавария» продлила контракт с полузащитником Адрианом Фейном. Новое соглашение с 20-летним немцем рассчитано до 2023 года, сообщает официальный сайт мюнхенцев.

? Der #FCBayern verl?ngert mit Adrian Fein bis 2023. — FC Bayern M?nchen (@FCBayern) December 27, 2019

Фейн начинал заниматься в академии «Мюнхена 1860», откуда его в молодом возрасте забрала «Бавария». Он является игроком молодежной сборной Германии.