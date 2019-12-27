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«Бавария» продлила контракт с 20-летним полузащитником

17:21
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«Бавария» продлила контракт с полузащитником Адрианом Фейном. Новое соглашение с 20-летним немцем рассчитано до 2023 года, сообщает официальный сайт мюнхенцев.

Фейн начинал заниматься в академии «Мюнхена 1860», откуда его в молодом возрасте забрала «Бавария». Он является игроком молодежной сборной Германии.

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