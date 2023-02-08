«Бавария» представила нового тренера вратарей — он работал с Нагельсманном в «Хоффенхайме»

«Бавария» представила Михаэля Рехнера в качестве нового тренера вратарей.

Специалист с 2015 года работал на аналогичной должности в «Хоффенхайме» — в том числе при Юлиане Нагельсманне, который возглавлял клуб с 2016 по 2019 год.

Рехнер сменил на посту Тони Тапаловича, чье увольнения стало причиной скандального интервью капитана мюнхенцев Мануэля Нойера.

Bild сообщал, что конфликт Нойера и Нагельсманна разделил руководство клуба.