"Бавария" представила Эрнандеза. Он будет играть под номером Филиппа Лама

"Бавария" представила защитника "Атлетико" Люка Эрнандеза. 23-летний француз присоединился к мюнхенцам 1 июля. Его контракт с немецким клубом рассчитан на пять лет.

Футболист будет выступать под 21-м номером. Ранее под ним играл экс-футболист сборной Германии и "Баварии" Филипп Лам.

Ранее сообщалось, что мюнхенцы заплатят за Эрнандеза 85 миллионов евро. Его зарплата составит 13 миллионов евро в год. В минувшем сезоне Эрнандез провел 22 матча за "Атлетико" и забил 1 гол.