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«Бавария» предложит новые контракты Флику, Нойеру, Алабе и Мюллеру

16:39
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«Бавария» собирается предложить новые контракты главному тренеру команды Хансу-Дитеру Флику, а также вратарю Мануэлю Нойеру, защитнику Давиду Алабе и полузащитнику Томасу Мюллеру, сообщает Goal.com.

— Не могу раскрыть всех деталей, но знаю, что сейчас руководство «Баварии» договаривается со всеми важными игроками и тренером о новых контрактах, — приводит Goal.com слова бывшего президента мюнхенского клуба Ули Хенесса. — Надеюсь, скоро все успешно закончится.

Нынешние контракты Флика, Нойера, Алабы и Мюллера действуют до лета 2021 года.

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