«Бавария» предложит новые контракты Флику, Нойеру, Алабе и Мюллеру
16:39
«Бавария» собирается предложить новые контракты главному тренеру команды Хансу-Дитеру Флику, а также вратарю Мануэлю Нойеру, защитнику Давиду Алабе и полузащитнику Томасу Мюллеру, сообщает Goal.com.
— Не могу раскрыть всех деталей, но знаю, что сейчас руководство «Баварии» договаривается со всеми важными игроками и тренером о новых контрактах, — приводит Goal.com слова бывшего президента мюнхенского клуба Ули Хенесса. — Надеюсь, скоро все успешно закончится.
Нынешние контракты Флика, Нойера, Алабы и Мюллера действуют до лета 2021 года.