«Бавария» пока не приняла решения о выкупе трансфера Коутинью

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что руководство пока не приняло решение о выкупе трансфера нападающего Филиппе Коутинью. Мюнхенский клуб арендовал 27-летнего бразильца у «Барселоны» прошедшим летом. У «Баварии» есть опция выкупа за 120 миллионов евро.

— Мы еще не обсуждали этот вопрос, — цитирует Румменигге Kicker. — Примем решение, когда придет время.

Коутинью — первоклассный футболист. У него нет звездной болезни. Филиппе очень приятный человек и очень популярен во всем клубе. Мы очень довольны этим трансфером.

В нынешнем сезоне Коутинью провел 10 матчей во всех турнирах: на его счету два гола и четыре результативные передачи.

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