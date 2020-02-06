«Бавария» обыграла «Хоффенхайм» в Кубке Германии. Команды забили 7 мячей

«Бавария» обыграла «Хоффенхайм» в матче 1/8 финала Кубка Германии (4:3). Команды обменялись быстрыми автоголами, до перерыва Томас Мюллер и Роберт Левандовски забили в ворота соперника. На 80-й минуте поляк оформил дубль, но до конца встречи гостям удалось забить два мяча.

Кубок Германии

1/8 финала

«Бавария» — «Хоффенхайм» — 4:3 (3:1)

Голы: Боатенг, 8 — в свои ворота (0:1). Хюбнер, 12 — в свои ворота (1:1). Мюллер, 20 (2:1). Левандовски, 36 (3:1). Левандовски, 80 (4:1). Даббур, 82 (4:2). Даббур, 90+2 (4:3).

«Бавария»: Нойер, Боатенг (Одриосола, 83), Алаба, Павар, Киммих, Мюллер (Кюизанс, 81), Коутинью, Гнабри, Толиссо, Дэйвис, Левандовски (Зиркзе, 81).

«Хоффенхайм»: Пентке, Нордтвейт, Акпогума, Хюбнер, Руди, Кадержабек, Цубер, Гриллич (Рибейру, 71), Крамарич, Брун Ларсен (Баумгартнер, 71), Бебу (Даббур, 61).

Предупреждения: Нордтвейт, 31. Толиссо, 39. Павар, 55. Алаба, 84.

Судья: Штегеманн.

5 февраля. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».