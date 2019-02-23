"Бавария" обыграла "Герту" и догнала "Боруссию" в турнирной таблице. Но у Дортмунда игра в запасе

"Бавария" с минимальным счетом обыграла "Герту" в матче 23-го тура чемпионата Германии. Единственный гол на счету у полузащитника Хави Мартинеса.

"Бавария" догнала в турнирной таблице чемпионата Германии дортмундскую "Боруссию", набрав 51 очко. Но у команды Люсьена Фавра еще есть матч в запасе. "Герта" упала на 10-е место.

В другом матче дня "Фрайбург" разгромил "Аугсбург" - 5:1.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1



23-й тур

"Бавария" - "Герта" - 1:0 (0:0)



Гол: Хави Мартинес, 62.



"Бавария": Нойер, Боатенг, Алаба, Зюле, Киммих, Рибери (Коман, 58. Мюллер, 67), Хави Мартинес, Хамес Родригес, Гнабри, Горецка (Тиагу Алькантара, 46), Левандовски.



"Герта": Ярстейн, Рекик, Штарк, Миттельштедт, Лустенбергер, Лазаро, Дуда, Груич, Майер (Дардаи, 79), Калу (Ястржембски, 79), Зельке.



Предупреждения: Киммих, 51. Хамес Родригес, 90+1.



Удаление: Рекик, 84.



Судья: Осмерс (Германия).



23 февраля. Мюнхен. Стадион "Алльянц Арена".

Чемпионат Германии

Бундеслига 1



23-й тур



"Фрайбург" - "Аугсбург" - 5:1 (3:0)



Голы: Петерсен, 9 (1:0). Грифо, 30 (2:0). Петерсен, 43 (3:0). Хедира, 52 (3:1). Вальдшмидт, 64 (4:1). Нидерлехнер, 85 (5:1).



"Фрайбург": Шволов, Хайнц, Кюблер, Линхарт, Окороджи (Штенцель, 86), Франц (Гондорф, 87), Абраши, Грифо, Хаберер, Петерсен, Вальдшмидт (Нидерлехнер, 81).



"Аугсбург": Кобель, Стафилидис, Макс (Йенсен, 73), Оксфорд, Байер (Дансо, 46), Ку Джа Чхоль, Шмид, Чи Дон Вон, Грегорич, Хедира, Кордова.



Предупреждения: Байер, 34. Ку Джа Чхоль, 63. Чи Дон Вон, 76.



Удаление: Оксфорд, 90+1.



Судья: Вельц (Германия).



23 февраля. Фрайбург. Стадион "Schwarzwald-Stadion".

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