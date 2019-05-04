"Бавария" переиграла "Ганновер" в матче 32-го тура чемпионата Германии - 3:1.

В составе победителей отличились Роберт Левандовски, Леон Горецка и Франк Рибери. За "Ганновер" гол забил Кристиан Жонатас.

"Бавария" набрала 74 очка и оторвалась от занимающей вторую строчку дортмундской "Боруссии" на 5 очков. "Ганновер", в активе которого по-прежнему 18 очков, замыкает турнирую таблицу Бундеслиги.

В другом матче дня "Герта" обыграла "Штутгарт" - 3:1.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

32-й тур

"Бавария" - "Ганновер-96" - 3:1 (2:0)

Голы: Левандовски, 27 (1:0). Горецка, 40 (2:0). Жонатас, 51 - с пенальти (2:1). Рибери, 83 (3:1).

"Бавария": Ульрайх, Боатенг, Алаба (Рафинья, 88), Зюле, Киммих, Мюллер, Тиагу Алькантара, Гнабри (Рибери, 71), Коман (Роббен, 86), Горецка, Левандовски.

"Ганновер-96": Эссер, Фелипе (Виммер, 69), Альборнос, Зорг, Острцолек, Антон, Швеглер, Харагути, Уоллас, Майна (Приб, 88), Вейдандт (Жонатас, 46).

Предупреждения: Жонатас, 52. Виммер, 90+2.

Удаление: Жонатас, 55.

Судья: Дингерт (Германия).

4 мая. Мюнхен. Стадион "Алльянц Арена".

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

32-й тур

"Герта" - "Штутгарт" - 3:1 (2:0)

Голы: Ибишевич, 40 (1:0). Дуда, 45+1 (2:0). Калу, 67 (3:0). Гомес, 70 (3:1).

"Герта": Ярстейн, Платтенхардт, Рекик, Миттельштедт, Шельбред (Груич, 61), Лустенбергер, Лазаро, Дуда, Ибишевич (Зельке, 71), Калу, Леки (Дилросюн, 66).

"Штутгарт": Цилер, Бек (Гентнер, 64), Аого, Кемпф, Павар, Соса, Озан Кабак, Кастро, Дидави, Донис (Эссвайн, 57), Гонсалес (Гомес, 46).

Предупреждения: Ярстейн, 83. Кастро, 89.

Судья: Шлагер (Германия).

4 мая. Берлин. Стадион Олимпиаштадион.

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