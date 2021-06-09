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«Бавария» не может договориться с Команом по новому контракту

20:47
Кингсли Коман. Фото AFP
Кингсли Коман. Фото AFP
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Нападающий «Баварии» Кингсли Коман хочет улучшения финансовых условий своего нынешнего контракта. Немецкий клуб готов подписать новый контракт, но стороны не могут сойтись в финансовом вопросе, сообщает Bild.

Также в Мюнхене опасаются, что агент футболиста Пини Захави уже мог встречаться с другими клубами.

Срок действующего контракта Комана с «Баварией» истекает в 2023 году.

В этом сезоне 24-летний француз провел 29 матчей в бундеслиге, забил 5 голов и отдал 10 результативных передач.

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