«Бавария» не может договориться с Команом по новому контракту
20:47
Нападающий «Баварии» Кингсли Коман хочет улучшения финансовых условий своего нынешнего контракта. Немецкий клуб готов подписать новый контракт, но стороны не могут сойтись в финансовом вопросе, сообщает Bild.
Также в Мюнхене опасаются, что агент футболиста Пини Захави уже мог встречаться с другими клубами.
Срок действующего контракта Комана с «Баварией» истекает в 2023 году.
В этом сезоне 24-летний француз провел 29 матчей в бундеслиге, забил 5 голов и отдал 10 результативных передач.
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