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«Бавария» может заменить Алабу защитником «Реала» Милитау

15:32
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«Бавария» интересуется защитником «Реала» Эдером Милитау, сообщает Goal.

По информации источника, мюнхенцы рассматривают 22-летнего бразильца в качестве потенциальной замены Давиду Алабе, чей контракт действует до конца июня 2021 года. Сообщается, что Алаба близок к заключению соглашения с «Реалом».

В сезоне-2020/21 Милитау провел 3 матча за «Реал» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.

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