Бастиан Швайнштайгер: «Надеюсь, Гетце найдет команду, где ему дадут играть»

Бывший полузащитник «Баварии» Бастиан Швайнштайгер прокомментировал информацию о том, что хавбек «Боруссии Д» Марио Гетце покинет свою команду на правах свободного агента этим летом.

— Очень жаль, что он покинет «Боруссию», — приводит Goal.com слова Швайнштайгера. — Мы все знаем, что в молодости Гетце считался большим талантом. Сейчас ему 27 лет, скоро 28 — лучшие годы для футболиста. Надеюсь, он сможет найти команду, где ему дадут играть.

На счету Гетце 3 гола и 1 результативная передача в 20 матчах за «Боруссию» в сезоне-2019/20.

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Во вторник, 26 мая «Боруссия Д» на своем поле примет «Баварию», начало — в 19.30 по московскому времени. Коэффициенты БК «Лига Ставок»: победа «Боруссии Д» — 3,75, ничья — 4,30, победа «Баварии» — 1,85.