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«Айнтрахт» продлил контракт с защитником Чендлером

12:59
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«Айнтрахт» объявил о продлении контракта с защитником Тимоти Чендлером.

Новое соглашение с 31-летним американцем рассчитано до конца сезона-2024/25.

Чендлер выступает за «Айнтрахт» с лета 2014 года. В сезоне-2020/21 он провел 14 матчей за команду, на его счету 1 гол.

Дополнительная информация:

https://en.eintracht.de/news/chandler-bekennt-sich-langfristig-132712

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