«Айнтрахт» продлил контракт с защитником Чендлером
12:59
«Айнтрахт» объявил о продлении контракта с защитником Тимоти Чендлером.
Новое соглашение с 31-летним американцем рассчитано до конца сезона-2024/25.
Timothy Chandler signs an early extension to his contract with Eintracht Frankfurt through to 2025! ???#SGE pic.twitter.com/EA6eQBQkwJ— Eintracht Frankfurt (@eintracht_eng) May 6, 2021
Чендлер выступает за «Айнтрахт» с лета 2014 года. В сезоне-2020/21 он провел 14 матчей за команду, на его счету 1 гол.
Дополнительная информация:
https://en.eintracht.de/news/chandler-bekennt-sich-langfristig-132712
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю