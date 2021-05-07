«Айнтрахт» продлил контракт с защитником Чендлером

«Айнтрахт» объявил о продлении контракта с защитником Тимоти Чендлером.

Новое соглашение с 31-летним американцем рассчитано до конца сезона-2024/25.

Timothy Chandler signs an early extension to his contract with Eintracht Frankfurt through to 2025! ???#SGE pic.twitter.com/EA6eQBQkwJ — Eintracht Frankfurt (@eintracht_eng) May 6, 2021

Чендлер выступает за «Айнтрахт» с лета 2014 года. В сезоне-2020/21 он провел 14 матчей за команду, на его счету 1 гол.