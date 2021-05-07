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Рауль претендует на пост главного тренера «Айнтрахта»

20:16
Рауль. Фото Instagram
Рауль. Фото Instagram
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Главный тренер «Кастильи» Рауль может возглавить «Айнтрахт», сообщает Goal.com.

По информации СМИ, «Айнтрахт» провел переговоры с представителями 43-летнего испанца, но дальнейшие встречи отложили до конца сезона.

В текущем сезоне «Айнтрахт» идет на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии с 56 очками после 31 встречи. Главный тренер Ади Хюттер покинет команду летом. 

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/real-madrid-legend-raul-wanted-by-eintracht-frankfurt-as/kkg8mjytiaha1ehobi9kwryeu

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