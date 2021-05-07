Рауль претендует на пост главного тренера «Айнтрахта»
Главный тренер «Кастильи» Рауль может возглавить «Айнтрахт», сообщает Goal.com.
По информации СМИ, «Айнтрахт» провел переговоры с представителями 43-летнего испанца, но дальнейшие встречи отложили до конца сезона.
В текущем сезоне «Айнтрахт» идет на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии с 56 очками после 31 встречи. Главный тренер Ади Хюттер покинет команду летом.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/real-madrid-legend-raul-wanted-by-eintracht-frankfurt-as/kkg8mjytiaha1ehobi9kwryeu
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