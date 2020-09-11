«Айнтрахт» и «Герта» устроили триллер в Кубке Германии: 9 голов на двоих!

«Айнтрахт» из Брауншвейга и «Герта» провели сверхрезультативный матч в 1/32 финала Кубка Германии. «Айнтрахт» вырвал победу со счетом 5:4. Хет-трик в составе победителей оформил поляк Мартин Кобыляньски.

В другой игре «Майнц» разгромил представителя региональной лиги «Хавелзе» со счетом 5:1.

Кубок Германии

1/32 финала

«Айнтрахт» Бр — «Герта» — 5:4 (3:2)

Голы: Кобыляньски, 2 (1:0). Миттельштедт, 17 — в свои ворота (2:0). Лукебакио, 23 (2:1). Кунья, 29 (2:2). Кобыляньски, 44 (3:2). Пекарик, 65 (3:3). Кобыляньски, 66 (4:3). Абдуллахи, 73 (5:3). Лукебакио, 83 (5:4).

Нереализованный пенальти: Кобыляньски (Айнтрахт Бр), 44 (вратарь)

«Хавелзе» — «Майнц» — 1:5 (1:0)

Голы: Плуме, 17 (1:0). Матета, 57 (1:1). Солои, 77 (1:2). Матета, 79 (1:3). Куэйсон, 86 (1:4). Матета, 90 (1:5).