«Айнтрахт» готов вернуть Ребича

Нападающий «Милана» и сборной Хорватии Анте Ребич хочет вернуться в немецкий «Айнтрахт», сообщает Frankfurter Rundschau.

В начале сентября «Милан» обменял хорвата на португальца Андре Силву. Но Ребич не смог закрепиться в итальянском клубе: в нынешнем сезоне игрок принял участие только в семи матчах. Нападающий не отметился результативными действиями в серии А.

Ребич уже попросил своего агента поспособствовать его возвращению в «Айнтрахт». Итальянский клуб также не прочь избавиться от 26-летнего игрока, который разочаровал руководство. Ожидается, что Ребич перейдет в «Айнтрахт» на правах аренды до конца текущего сезона.