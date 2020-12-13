«Шальке» упустил победу в матче с «Аугсбургом» и продлил серию без побед
В матче 11-го тура чемпионата Германии «Аугсбург» и «Шальке» сыграли вничью (2:2).
У хозяев забил Марко Рихтер, автогол в пассиве Суата Сердара. В составе гостей забивали Бенито Раман и Нассим Бужеллаб.
«Шальке», таким образом, не смог одержать первую победу в бундеслиге с января. 17 января «кнаппены» победили «Боруссию» из Менхенгладбаха (2:0). Серия «Шальке» без побед в элитном немецком дивизионе составляет 27 матчей подряд.
Чемпионат Германии. Бундеслига
11-й тур
«Аугсбург» — «Шальке» — 2:2 (1:0)
Голы: Сердар, 32 — в свои ворота (1:0). Раман, 52 (1:1). Бужеллаб, 61 (1:2). Рихтер, 90+3 (2:2).
«Аугсбург»: Гикевич, Гауэлеув, Фрамбергер, Удуокхай, Гумны (Грегорич, 71), Калиджури, Штробль (Рихтер, 59. Оксфорд, 90+6), Хедира, Груэсо (Финнбогасон, 71), Варгас, Нидерлехнер.
«Шальке»: Ферманн, Очипка, Сане, Озан Кабак, Стамбули, Маскарель, Шепф, Раман (Скрцибски, 82), Сердар, Бужеллаб, Ут (Боздоган, 19. Настасич, 89).
Предупреждения: Нидерлехнер, 45+4. Сане, 45+5. Озан Кабак, 64. Хедира, 77. Ферманн, 81. Скрцибски, 90.
Удаление: Нидерлехнер, 53.
Судья: Грефе.
13 декабря. Аугсбург. Стадион «ВВК Арена».
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