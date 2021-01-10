«Арминия» с минимальным счетом победила «Герту»
«Арминия» принимала «Герту» в матче 15-го тура чемпионата Германии. Хозяева взяли верх с минимальным счетом — 1:0.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
15-й тур
«Арминия» — «Герта» — 1:0 (0:0)
Гол: Ябо, 64.
«Арминия»: Ортега, Бруннер, Лаурсен (Лукокви, 76), Нильссон, Пипер, Ябо (Гебауэр, 87), Хартель (Майер, 90+4), Кунце, Клос, Кордова (Шипплок, 76), Доан (Суку, 90+4).
«Герта»: Шволов, Пекарик (Зефейк, 73), Платтенхардт (Нганкам, 46. Пентек, 66), Штарк, Миттельштедт, Альдерете, Дарида (Нец, 72), Тузар, Гендузи, Кордоба, Лукебакио.
Предупреждения: Лаурсен, 26. Пекарик, 51.
Судья: Винкманн (Германия).
10 января. Билефельд. Стадион «Шюко-Арена».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2020-2021/
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