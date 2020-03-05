Английские клубы интересуются тренером «Баварии» Фликом

Английские клубы интересуются главным тренером «Баварии» Хансом Фликом, сообщает Goal.com со ссылкой на Kicker.

По информации источника, несколько клубов АПЛ уже интересовались 55-летним специалистом, который возглавил мюнхенскую команду в ноябре вместо Нико Ковача. Как сообщает издание, «Бавария» еще не определилась, стоит ли оставлять Флика на следующий сезон, или же искать нового тренера.

После 24 туров чемпионата Германии-2019/20 «Бавария» возглавляет турнирную таблицу, имея отрыв в 3 очка от ближайшего преследователя, «Лейпцига».