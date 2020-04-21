Андре Силва хочет остаться в «Айнтрахте». Он арендован у «Милана»

Форвард «Айнтрахта» Андре Силва, арендованный у «Милана», рассказал о выступлении за немецкий клуб.

— В последнее время я был в отличной форме, но в такое время, когда все борются с пандемией, я не могу об этом думать, — приводит слова Силвы Bild. — Все, что имеет значение, это здоровье людей.

Мне нравится город, фанаты и бундеслига. Так что есть много причин остаться здесь.

В текущем сезоне Силва провел 25 матчей во всех турнирах за «Айнтрахт», в которых забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.