Алонсо рассказал, как «Байеру» удалось нейтрализовать атаку «Баварии»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо рассказал, как его команде удалось нейтрализовать атаку мюнхенской «Баварии» (3:0).

«Сане и Мусиала пытались атаковать зоны, которые освобождал Кейн. Он любит это делать. Мы приняли много правильных решений. Игроки смогли прочувствовать, когда и где нужно прессинговать», — сказал Алонсо на послематчевой пресс-конференции.

«Байер» с 55 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии. «Бавария» находится на втором месте с 50 баллами.