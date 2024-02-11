Нападающий «Баварии» Харри Кейн прокомментировал разгромное поражение от «Байера» (0:3) в 21-м туре бундеслиги.

«Нам не удалось хорошо действовать с мячом. Думаю, мы хорошо прессинговали, особенно в первом тайме, да даже и во втором, но всякий раз, забирая мяч, мы сразу его отдавали. Это позволило им найти хороший темп.

От этого поражения больно, мы хотели другого исхода, но теперь нужно сконцентрироваться. Сначала — на Лиге чемпионов. Впереди много матчей», — сказал форвард после игры.

«Байер» с 55 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии. «Бавария» находится на втором месте с 50 баллами.

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