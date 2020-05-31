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Аксель Витсель: «Санчо — один из лучших игроков своего поколения»

31 мая 2020, 23:48
Аксель Витсель и Джейдон Санчо. Фото BVB Buzz
Аксель Витсель и Джейдон Санчо. Фото BVB Buzz
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Полузащитник «Боруссии» из Дортмунда Аксель Витсель высоко отозвался об одноклубнике Джейдоне Санчо. В сегодняшнем матче 29-го тура бундеслиги против «Падерборна» (6:1) Санчо сделал хет-трик.

— Он один из лучших игроков своего поколения. Ему еще нужно многое улучшать, прогрессировать, потому что он еще очень молод. Но я уверен, на своей позиции вингера он один из лучших, — сказал Витсель в интервью пресс-службе бундеслиги.

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