Агент Нагельсманна: «Юлиан входит в тройку лучших тренеров Европы. Он находка для «Баварии»

Агент Нагельсманна заявил, что его клиент входит в тройку лучших тренеров Европы

Фолькер Штрут, агент главного тренера «Баварии» Юлиана Нагельсманна, поделился мнением о своем клиенте.

«Юлиан — отличный человек и тренер, — приводит слова Штрута Bayern & Germany. — Нагельсманн перфекционист. Он находка для «Баварии».

По мнению агента, если бы управляющий директор «Лейпцига» Оливер Минцлафф знал это, то просил бы у мюнхенского клуба не 20 миллионов евро за Нагельсманна, а 40 миллионов.

«На мой взгляд, Нагельсманн абсолютно того стоит. Юлиан входит в тройку лучших тренеров Европы», — сказал он.

34-летний тренер возглавил «Баварию» 27 апреля 2021 года. Под его руководством мюнхенцы выиграли Суперкубок Германии.