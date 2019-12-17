«Вердер» дома уступил «Майнцу» (0:5) в матче 16-го тура чемпионата Германии.

В составе победителей хет-трик сделал Робин Куэйсон, также отличился Жан-Филипп Матета, а голкипер бременцев Иржи Павленка забил в свои ворота.

«Вердер» занимает 15-е место с 14-ю очками. У «Майнца» 18 очков и 13-е место.

Чемпионат Германии. Бундеслига

16-й тур

«Вердер» — «Майнц» — 0:5 (0:4)

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