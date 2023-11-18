Мирзов напомнил «Зениту» о себе: дубль экс-спартаковца принес «Нефтчи» победу над чемпионом России

Сине-бело-голубые не смогли увезти победу из Баку.

Товарищеский матч

«Нефтчи» — «Зенит» — 2:1 (1:0)

Голы: Мирзов, 9 (1:0). Ду Кейрос, 56 (1:1). Мирзов, 62 (2:1)

Новая традиция

Как известно, Россия сейчас не может участвовать в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА, но это совсем не означает, что наша страна остается в тотальной изоляции. «Зенит», например, даже в такой ситуации не соглашается вариться в собственному соку, а повсюду ищет соперников для контрольных игр и товарищеских турниров.

Мы к этому начали привыкать еще в прошлом сезоне, когда сине-бело-голубые летали на матчи в Иран и Турцию. Летом в Санкт-Петербурге состоялся представительный турнир с участием трех иностранных клубов, а осенью «Зенит» нашел новое хобби — петербуржцы стабильно заполняют международные паузы встречами с зарубежными командами. В сентябре была игра с «Сепаханом», в октябре — с «Кайратом» в Казахстане, а в ноябре сине-бело-голубые отправились в Баку.

«Нефтчи» не нужно представлять российским болельщикам со стажем, ведь азербайджанский клуб играл еще в чемпионате СССР. В последние годы бакинцы постоянно участвуют в отборочных турнирах еврокубков, а в их составе есть знакомые нам футболисты. В основе, например, вышли экс-форвард ЦСКА и «Амкара» Арон Оланаре, экс-защитник «Уфы» и «Крыльев Советов» Азер Алиев, а также Резиуан Мирзов, чей богатый послужной список в РПЛ можно перечислять очень долго.

Эксперимент Семака

«Зенит» прилетел в Баку в заметно усеченном составе: Мостовой, Сергеев, Эракович, Алип и Ренан находятся в расположении своих сборных, а Марио Фернандес, Караваев, Кассьерра, Ерохин и Васильев травмированы. Кроме того, отдых был предоставлен Венделу и Кержакову.

Конечно, стартовый состав сине-бело-голубых был совсем не похож на привычный, но футболисты основы в нем тоже присутствовали: Родригао, Дуглас Сантос, Клаудиньо и Густаво Мантуан вышли с первых минут, а Барриос появился в перерыве. Семак избрал стандартную схему 3-5-2, но без экспериментов не обошелся: правша Сутормин отправился на левый фланг, а левша Круговой — на правый.

Инвертированных вингеров в «Зените» мы уже неоднократно видели, но латерали с «чужими» ногами на обоих флангах — это что-то новенькое. Подобная практика была распространена в национальных сборных на Евро-2020, но тренерский штаб сине-бело-голубых решил обратиться к этой идее только сейчас. И, вероятно, прогадал.

Уже на 9-й минуте Мирзов раскачал Кругового в штрафной и поразил дальний угол ворот Адамова с нерабочей левой. Гол получился красивым, но, вероятно, Данилу помешала непривычная позиция. А примерно на 20-й минуте Круговой с Суторминым поменялись флангами. За отведенное время они так и не принесли пользы в атаке.

Травма Густаво Мантуана. Фото ФК «Зенит»

Травма Мантуана

Нельзя сказать, что после смены бровок все изменилось до неузнаваемости. «Зенит» в течение всего первого тайма создавал неплохие моменты и вполне мог сравнять счет до перерыва, но всякий раз чего-то не хватало. Впрочем, вряд ли результат здесь сильно волновал Семака. Куда важнее было избежать травм, а этого как раз сделать не получилось.

В середине первого тайма Мантуан получил повреждение на ровном месте — Густаво попытался пойти в прессинг на голкипера, но, вероятно, дернул икроножную мышцу, так как именно за нее он схватился, оказавшись на газоне. Вряд ли эта травма выбьет бразильца на длительный срок, но тренерский штаб справедливо решил, что рисковать здоровьем ключевого футболиста бессмысленно, поэтому заменил его на Владислава Сауся из «Зенита-2». Он, кстати, на финише тайма едва не сравнял счет.

Шедевр Мирзова

В перерыве Семак ожидаемо сделал еще несколько замен, но многих оставил на поле. Например, Изидора, которому явно не хватает практики в чемпионате России. Француз был заметен, много бил, а в начале второго тайма даже решился на удар через себя. Но отличился не он, а Ду Кейрос. И в результативной атаке как раз Круговой сыграл в своем стиле — из высокой позиции на любимом левом фланге Данил создал голевой момент для партнера. Бразилец со второй попытки сравнял счет.

Однако «Зенит» на этом и остановился. Да, от чемпиона России стоило ожидать всплеска, но вместо этого вновь напомнил о себе Мирзов. Да как! Экс-полузащитник «Спартака» смастерил фантастический гол: принял мяч на левом фланге, сместился под правую и пальнул прямо в верхний угол. Попутно Резиуан обыграл вышедшего на замену защитника «Зенита-2» Артура Черного, с которым еще в прошлом сезоне они вместе защищали цвета «Химок».

До финиша встречи оставалось достаточно времени, но «Зенит» был слишком вялым. Изидор пытался создать хоть что-то, но ничего не получалось. А в добавленное время гости едва не пропустили снова — спас Васютин.

В итоге 2:1 — счет, который ничего не значит для чемпиона России, но наверняка повысит шансы Мирзова вернуться в премьер-лигу. Он действительно был хорош.