«Зенит» разгромил «Арарат-Армению» в контрольном матче в ОАЭ

В четверг, 4 февраля, «Зенит» во время учебно-тренировочных сборов в Дубае (ОАЭ) в контрольном матче обыграл «Арарат-Армению» (4:0).

В первом тайме Алексей Сутормин реализовал пенальти за игру соперника рукой в собственной штрафной площади, пробив низом в правый угол.

После перерыва Малком оформил дубль, дважды реализовав выход один на один с голкипером армян. Еще один мяч ударом из пределов штрафной забил Вендел.

Во время второго тайма на поле вышел Артем Дзюба, это первое появление 32-летнего футболиста после перенесенного им коронавируса.

В 16.00 (мск) «Зенит» проведет еще один товарищеский матч, соперником команды Семака будет клуб «Ноа» из Армении.

После первой части сезона Тинькофф РПЛ питерский клуб лидирует в чемпионате с 41 очком.

Товарищеские матчи. Клубы

«Зенит» — «Арарат-Армения» — 4:0 (1:0)

Голы: Сутормин, 30 — с пенальти (1:0). Малком, 67 (2:0). Малком, 71 (3:0). Вендел, 81 (4:0).

«Зенит»: Кержаков, Ловрен, Дуглас Сантос, Хотулев (Ракицкий, 60), Оздоев, Сутормин, Мостовой, Барриос, Вендел, Дриусси (Дзюба, 60), Малком.

Предупреждение: Сутормин, 85.

4 февраля. Дубай. Стадион «Над-аль-Шеба».