«Зенит» разгромил «Арарат-Армению» в контрольном матче в ОАЭ
В четверг, 4 февраля, «Зенит» во время учебно-тренировочных сборов в Дубае (ОАЭ) в контрольном матче обыграл «Арарат-Армению» (4:0).
В первом тайме Алексей Сутормин реализовал пенальти за игру соперника рукой в собственной штрафной площади, пробив низом в правый угол.
После перерыва Малком оформил дубль, дважды реализовав выход один на один с голкипером армян. Еще один мяч ударом из пределов штрафной забил Вендел.
Во время второго тайма на поле вышел Артем Дзюба, это первое появление 32-летнего футболиста после перенесенного им коронавируса.
В 16.00 (мск) «Зенит» проведет еще один товарищеский матч, соперником команды Семака будет клуб «Ноа» из Армении.
После первой части сезона Тинькофф РПЛ питерский клуб лидирует в чемпионате с 41 очком.
Товарищеские матчи. Клубы
«Зенит» — «Арарат-Армения» — 4:0 (1:0)
Голы: Сутормин, 30 — с пенальти (1:0). Малком, 67 (2:0). Малком, 71 (3:0). Вендел, 81 (4:0).
«Зенит»: Кержаков, Ловрен, Дуглас Сантос, Хотулев (Ракицкий, 60), Оздоев, Сутормин, Мостовой, Барриос, Вендел, Дриусси (Дзюба, 60), Малком.
Предупреждение: Сутормин, 85.
4 февраля. Дубай. Стадион «Над-аль-Шеба».
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю